Дарига Назарбаева: При Сенате будет создан Совет по АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям проводит серию рабочих встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли. Вчера прошла встреча с руководителями научно-образовательных центров и аграрных университетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, руководители Национального аграрного научно-образовательного центра, Казахского национального аграрного университета, Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана и научно-исследовательских институтов.





Выступивший на встрече председатель правления АО «НАНОЦ» Толеутай Рахимбеков считает, что главной проблемой аграрной науки в Казахстане является отсутствие системы передачи знаний, трансферта и коммерциализации технологий. В этой связи Т. Рахимбеков предложил восстановить в регионах на базе районных агроколледжей и палат предпринимателей систему сельских информационно-консультационных пунктов (СИКЦ).





Председатель правления АО «НАНОЦ» отдельно остановился на проблеме дефицита кадров в аграрной науке и особо подчеркнул, что зачастую выпускники профильных вузов не работают по специальности.

В свою очередь, Д. Назарбаева задала вопрос, насколько эффективна Международная образовательная стипендия «Болашак» в решении этой проблемы. Толеутай Рахимбеков ответил, что на сегодняшний день из 10 тыс. выпускников программы в аграрной сфере работают лишь 70 человек.

Продолжая тему закрепления на селе выпускников вузов и высококвалифицированных специалистов, председатель правления АО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» А. Куришбаев предложил в качестве одного из решений кооперацию мелких крестьянских хозяйств. Если трудно создать условия для современных кадров поодиночке, то, скооперировавшись, фермерские хозяйства смогут обеспечить кадры нормальными социально-бытовыми условиями и соцпакетом, считает ректор вуза.

А. Куришбаев также рассказал о положительных результатах работы университета по выявлению неиспользуемых земель сельхозназначения и по контролю сбора урожая с помощью космического мониторинга. Такими услугами уже начали пользоваться некоторые местные исполнительные органы. «Это дает возможность получить точные данные и избежать бумажной волокиты», - подчеркнул ректор.

В своем выступлении генеральный директор Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства Андрей Агеенко остановился на ситуации в семеноводстве. По словам ученого, остро стоит проблема хранения генофонда растений, существующая система первичного семеноводства не соответствует требованиям современного агробизнеса, отсутствует контроль за отечественным рынком семян, большинство фермеров сеют зерном, которое не соответствует стандартам.

«Все эти факторы обрекают поля на низкую урожайность и продуктивность. Предлагаем внести изменения в систему контроля семеноводства, разрешить выпускать на рынок перспективные сорта культур, не дожидаясь трехлетнего цикла регистрации в реестре», - сказал А. Агеенко.

Генеральный директор ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция» Дамир Калдыбаев, в свою очередь, предложил законодательно урегулировать ввоз и вывоз семян. Это могло бы повысить конкурентоспособность отечественных производителей и защитить национальный рынок.

В своем выступлении он обратил внимание участников встречи на проект «Научное село». «С целью повышения привлекательности сельской науки для молодежи и удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей в научных разработках мы с прошлого года начали реализацию этого проекта. От акимата области нам выделено 880 млн тенге, на 380 млн тенге было отремонтировано 21 км дороги, на 500 млн тенге восстановим инженерно-социальную инфраструктуру», - сказал Д. Калдыбаев.

В ходе обсуждения председатель Сената поддержала проект и предложила привлекать к реализации этой инициативы инвесторов - выходцев из сел.

Завершая обсуждение, Д. Назарбаева высказалась за создание при Сенате постоянно действующей площадки для широкого профессионального обсуждения проблем сельхозотрасли:

«Нам надо создать при Сенате Совет по АПК, пока не доведем до ума и с программой, и со всеми предложениями. Мы внимательно отнесемся ко всем рекомендациям и постараемся включить их в документ, который в дальнейшем направим в Правительство. В этот совет могли бы войти все заинтересованные стороны: представители АПК, Правительства, местных исполнительных органов власти, сферы науки и подготовки кадров», - сказала Д. Назарбаева.

По итогам мероприятия председатель Сената Д. Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.































