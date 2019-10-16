Дарига Назарбаева посетила Международный финансовый центр «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента во главе с председателем Даригой Назарбаевой посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов познакомил сенаторов с деятельностью Центра, его органов и организаций, а также сообщил о разработке обновленной Стратегии развития МФЦА, учитывающей все актуальные тенденции мирового финансового рынка.

МФЦА был создан в соответствии с Планом нации «100 шагов», пять компонентов которого посвящены МФЦА. На данный момент все пять поручений выполнены, либо находятся на стадии активной реализации.

По словам К.Келимбетова, целью работы МФЦА является всемерное содействие укреплению экономики Казахстана, для чего Центру поручено выполнение большого объема задач, связанных с развитием локального рынка капитала и его интеграцией с мировыми рынками, а также с повышением инвестиционной привлекательности Казахстана в долгосрочной перспективе.

Сенаторы встретились с представителями Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), биржи Astana International Exchange (AIX), Экспат Центра и Бюро непрерывного профессионального развития.

Регистратор Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт продемонстрировал депутатам Сената возможности системы eJustice, запущенной в феврале 2019 года и позволяющей разрешать споры онлайн. Также он сообщил, что в рамках образовательной программы Суда МФЦА и МАЦ основам английского общего права было обучено более 500 казахстанцев.

Биржа AIX стала эффективной площадкой для реализации программы приватизации государственных активов. Размещение АО «НАК «Казатомпром», прошедшее в 2018 году, было признано успешным, в 2019 году на AIX был выведен дополнительный пакет акций. В данный момент ведется проработка листинга АО «Казахтелеком», АО «Эйр Астана» и АО «КазМунайГаз».

Также сенаторам были презентованы ключевые направления развития МФЦА – исламские финансы, финансовые технологии, «зеленые» финансы.

Председатель Сената Дарига Назарбаева по итогам посещения МФЦА отметила необходимость широкого информирования о деятельности Международного финансового центра «Астана» как на внешнем, так и внутреннем рынках. Дарига Назарбаева пожелала сотрудникам МФЦА успехов в работе: «Желаю, чтобы вы стали большим кораблем в океане мировых финансов».