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    Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль «Мелодии волшебства»

    4 Декабря 2019, 21:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дарига Назарбаева посетила благотворительный фестиваль «Мелодии волшебства», который проводится для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Председатель Сената, председатель Попечительского совета гуманитарного фонда «Дегдар» Дарига Назарбаева посетила мероприятие Open space в рамках фестиваля «Мелодии волшебства» для 90 детей из Урюпинского детского дома и воспитанников столичного Дворца школьников.

    Фестиваль «Мелодии волшебства» организован фондом «Дегдар» для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития.

    В начале мероприятия ребят ожидало представление Театра особенных актеров. После спектакля дети приняли участие в мастер-классах по живописи, готовке, гончарному искусству и современным танцам, могли посетить кружок по робототехнике, виртуальную лабораторию и лабораторию по химии. Обширную развлекательную программу для юных гостей подготовили аниматоры, клоуны, фокусники и жонглеры.

    Дарига Назарбаева выразила особую признательность педагогам, работающим с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с детьми с особенностями развитияю

    «Я очень благодарна воспитателям и педагогам, которые делают все возможное для того, чтобы жизнь детей была максимально полной, чтобы она была наполнена интересными делами. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон», - сказала она.

    Председатель Сената также сообщила, что опыт Театра особенных актеров в Петропавловске решено использовать по всей стране и на сегодня совместно с Министерством культуры и спорта разрабатывается проект создания инклюзивных студий при действующих театрах.

    Обращаясь к детям, Дарига Назарбаева поздравила всех с наступающими праздниками - днем Независимости Казахстана и Новым годом.

    «Я хочу вам пожелать в новогоднюю ночь, чтобы исполнились все ваши желания, которые вы загадаете. Я уверена, что все они сбудутся», - добавила она.

    В рамках фестиваля гуманитарным фондом «Дегдар» ведется сбор пожертвований, которые будут направлены на нужды четырех сельских детских домов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Благотворительность Социальная поддержка Сенат Общество
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