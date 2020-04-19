Дарига Назарбаева: Пасха объединяет миллионы верующих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с Пасхой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Уважаемые казахстанцы! Сердечно поздравляю православных христиан, всех казахстанцев, отмечающих Светлое Христово Воскресение!

Великий праздник Пасхи объединяет миллионы верующих, приобщает их к тысячелетним традициям, наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви, вдохновляет на добрые дела и благие устремления.

Сегодня Православная Церковь Казахстана вносит большой вклад в укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, сохранение стабильности, сплоченности и единства всего казахстанского общества. Такая большая, многогранная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.

В этот светлый день желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть мир и покой будут в ваших домах!» - говорится в поздравлении.