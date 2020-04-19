Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Дарига Назарбаева: Пасха объединяет миллионы верующих

    19 Апреля 2020, 09:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с Пасхой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «Уважаемые казахстанцы! Сердечно поздравляю православных христиан, всех казахстанцев, отмечающих Светлое Христово Воскресение!

    Великий праздник Пасхи объединяет миллионы верующих, приобщает их к тысячелетним традициям, наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви, вдохновляет на добрые дела и благие устремления.

    Сегодня Православная Церковь Казахстана вносит большой вклад в укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, сохранение стабильности, сплоченности и единства всего казахстанского общества. Такая большая, многогранная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.

    В этот светлый день желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть мир и покой будут в ваших домах!» - говорится в поздравлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сенат одобрил ратификацию соглашения по выдаче разрешения на проживание в РК членам католической церкви
    Аварийные водохранилища создают угрозу для 15 тысяч человек - депутат Ольга Булавкина
    Лишь 10% сахара производится из отечественного сырья - сенатор Али Бектаев
    Сенат одобрил ратификацию протокола о работе СЭЗ в рамках ЕАЭС
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска