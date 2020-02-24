Дарига Назарбаева: Казахстанский бизнес сталкивается с необоснованными ограничениями при ведении торговли в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед, секретарь комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков, руководитель секретариата председателя Коллегии ЕАЭК Владимир Зиновский, заместитель министра иностранных дел РК Марат Сыздыков.

Д. Назарбаева поздравила Михаила Мясниковича с назначением на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии и пожелала успешной и плодотворной работы.

Во время встречи были обсуждены проблемные вопросы обеспечения исполнений договоренностей в рамках ЕАЭС государствами-участниками, существующие барьеры, с которыми сталкивается казахстанский бизнес при ведении торговли со странами Евразийского союза.

Спикер Верхней палаты отметила, что на сегодняшний день необходимо планомерно двигаться по устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

«Несмотря на проводимую работу, препятствия и барьеры не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. На сегодня реестр согласованных препятствий содержит 66 позиций. В свое время этот реестр начинали с 60. Вместо того, чтобы снизить этот показатель, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры, либо затягивая их устранение», - сказала Д. Назарбаева.

Среди основных сложностей, с которыми приходится сталкиваться бизнесу РК, были отмечены препятствия по доступу казахстанской продукции на рынок России, запреты или ограничения транзита ряда товаров казахстанского производства, несоблюдение принципа электронного декларирования, «закамуфлированные» под техническое регулирование барьеры, когда к ввозу определенных групп товаров применяются разные требования.

Председатель Коллегии ЕАЭК затронул тему ситуации, сложившейся с армянскими автомобилями в Казахстане. «Я считаю, что здесь не совсем соблюдены были процедуры. Армения имела льготный режим ввоза физическими лицами автомобилей в рамках Евразийского экономического союза. С 1 января эта льгота устранена. Но остались автомобили, которые находятся в пограничной зоне, или в пути», - сказал он.

Далее Михаил Мясникович обратил внимание на то, что около 25 соглашений и договоров, которые подписаны в рамках Евразийского экономического союза, до сих пор не ратифицированы. Также он отметил, что для решения экономических споров нужно, чтобы у ЕАЭК было право обращаться в суд для принятия соответствующих решений и необходимо создание арбитража ЕАЭК.

Д. Назарбаева поддержала эту инициативу, отметив, что процедура принятия решений сейчас очень забюрократизирована и растянута во времени.

Кроме того, глава Сената отдельный акцент сделала на существующих проблемах с пересечением казахстанскими водителями большегрузов белорусско-российской границы. «Это связано с отсутствием на этой границе международного пункта пропуска, что обусловлено действием Союзного государства, но пересекать границу могут только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. На сегодня пропуск казахстанских водителей временно разрешен, однако формально не урегулирован», - отметила Д. Назарбаева.



