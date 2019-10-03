Дарига Назарбаева: Без четких бюджетных приоритетов результата не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой в Сенате прошло заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая мероприятие, спикер Сената напомнила, что Совет начал свою деятельность совсем недавно - в апреле 2019 года. «За это время была проведена большая работа, мы считаем, что продолжать ее очень важно, особенно в свете вызовов, которые стоят перед социальной и экономической системами нашей страны», - подчеркнула она.

С докладом перед сенаторами выступил министр национальной экономики Руслан Даленов. Во время представления Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса он рассказал о новом формате стратегического плана, который позволит лучше и более оперативно проводить оценку эффективности реализации бюджетных программ. Также Р.Даленов сообщил, что для всех государственных структур обновленный формат плана будет утвержден до конца текущего года.

«В мае 2020 года при формировании бюджета на трехлетний период, с 2021 по 2023 год, госорганы уже представят стратегические планы в новом формате», - подчеркнул министр.

По мнению Д. Назарбаевой, с того самого момента, когда ведомства только начинают разрабатывать проекты своих бюджетов, они должны работать в полном взаимодействии со Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета. «Это крайне важно с точки зрения своевременной оценки целесообразности закладывания планируемых расходов», - сказала глава Сената.

В ходе заседания прозвучало предложение по оптимизации целевых показателей, финансирования и управления различных государственных программ. Так, по словам сенатора Али Бектаева, по некоторым из них наметилась тенденция, когда финансирование идет по разным каналам и не дает никакого эффекта.

«Я знаю по АПК, что есть фонды, которые работают по одной программе, есть структуры, которые работают по другой. Программам, таким как «Сыбаға», «Тұяқ», выделяются средства из разных источников. В итоге мы не знаем, сколько им выделяется и как они реализуются», - заявил Бектаев.

Спикер Сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что пришло время не распыляться, а четко и акцентированно расставлять бюджетные приоритеты: «Сейчас мы финансируем, поддерживаем всех, идем широким фронтом. В итоге всем достается по копеечке. Откуда быть результату?»