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    Дархана Нурпеисова избрали новым банковским омбудсманом

    14 Июля 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии со статьей 40-1 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» по итогам внеочередного заседания Совета представителей большинством голосов банковским омбудсманом избран Нурпеисов Дархан Кадырбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    Нурпеисов Дархан Кадырбаевич имеет юридическое образование, является доктором юридических наук, профессором, магистром делового администрирования (МВА). Нурпеисов Д.К. имеет стаж работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национальном Банке Республики Казахстан.

    Агентство выразило благодарность Сийрбаеву Ерсерику Даменовичу за эффективную работу в должности банковского омбудсмана, вклад в становление данного института и развитие системы защиты прав заемщиков.

    Банковский омбудсман – независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий между ипотечными заемщиками и банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, возникающих из договоров ипотечного займа.

    Банковский омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения путем проведения встреч и предоставления рекомендаций по обращениям заемщиков - физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам ипотечного займа,

    При этом банковский омбудсман не рассматривает обращения:

    1) принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется решение суда, вступившее в законную силу;

    2) по которым обращающееся лицо не представило письменное доказательство его обращения в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с целью урегулирования возникшей ситуации в рамках договора ипотечного займа;

    3) направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела;

    4) по договору ипотечного займа, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей.

    Решение банковского омбудсмана обязательно для банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в случае принятия его заемщиком.

    В случае несогласия с решением банковского омбудсмана заинтересованная сторона вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

    Урегулирование взаимоотношений между банками и ипотечными заемщиками осуществляется банковским омбудсманом безвозмездно.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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