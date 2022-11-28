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    Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства по делам государственной службы

    28 Ноября 2022, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Жазыкбаев Дархан Медегалиулы родился 01.08.1976.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Философ, преподаватель философии», кандидат философских наук.

    Костанайский юридический институт МВД РК, специальность «Юрист»

    Трудовой стаж:

    Преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел;

    Старший инспектор Департамента кадровой работы;

    Старший инспектор по особым поручениям, начальник Отдела кадров Академии МВД РК;

    Заместитель заведующего Административным отделом, заведующий Отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

    Советник Председателя Правления АО «KEGOC»;

    Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

    Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (06.2019-11.01.2022);

    Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (11.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

    Фото: akzhaiykmaslihat.kz
    Президент Казахстана Акорда Назначения
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