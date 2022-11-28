Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства по делам государственной службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Жазыкбаев Дархан Медегалиулы родился 01.08.1976.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Философ, преподаватель философии», кандидат философских наук.
Костанайский юридический институт МВД РК, специальность «Юрист»
Трудовой стаж:
Преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел;
Старший инспектор Департамента кадровой работы;
Старший инспектор по особым поручениям, начальник Отдела кадров Академии МВД РК;
Заместитель заведующего Административным отделом, заведующий Отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
Советник Председателя Правления АО «KEGOC»;
Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (06.2019-11.01.2022);
Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (11.01.2022, переназначен с 28.11.2022)
Фото: akzhaiykmaslihat.kz