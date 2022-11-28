Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства по делам государственной службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жазыкбаев Дархан Медегалиулы родился 01.08.1976.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Философ, преподаватель философии», кандидат философских наук.

Костанайский юридический институт МВД РК, специальность «Юрист»

Трудовой стаж:

Преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел;

Старший инспектор Департамента кадровой работы;

Старший инспектор по особым поручениям, начальник Отдела кадров Академии МВД РК;

Заместитель заведующего Административным отделом, заведующий Отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

Советник Председателя Правления АО «KEGOC»;

Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (06.2019-11.01.2022);

Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (11.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

Фото: akzhaiykmaslihat.kz



