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    Дархан Сатыбалды переназначен акимом Туркестанской области

    1 Декабря 2022, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сатыбалды Дархан Амангелдыулы родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Кандидат экономических наук.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году в коммунальном предприятии «Келес» Келесского района Южно-Казахстанской области.

    С 2000 по 2006 годы занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами Президента.

    С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора Бюджетного и Финансового департаментов Министерства образования и науки, заместителем председателя Комитета науки.

    В 2010 году назначен начальником департамента Комитета национальной безопасности.

    С 2011 по 2013 годы являлся заместителем заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра.

    В 2013 году назначен акимом города Шымкента.

    С 2015 по 2017 годы занимал должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента.

    С марта 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

    С 31 августа 2022 года назначен акимом Туркестанской области.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденом «Құрмет».

    Указом Главы государства № 29 от 01.12.2022 года назначен акимом Туркестанской области.

    Фото: primeminister.kz
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