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    Дархан Кыдырали покидает пост президента Международной Тюркской академии

    31 Августа 2022, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дархан Кыдырали сообщил о том, что покидает пост президента Международной Тюркской академии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве главы академии сегодня, возможно, в последний раз провожу встречу. Завершается моя служба на посту президента Международной Тюркской академии. Сегодня, поделившись с вами радостной вестью о нашей исторической находке, сообщаю о том, что покидаю пост президента академии», - сказал Дархан Кыдырали на пресс-конференции в СЦК.

    По словам Дархана Кыдырали, новым президентом Международной Тюркской академии станет доктор политических наук Физули Маджидли Зульфу оглы, занимавший должность вице-президента Международной Тюркской академии.

    Ранее сообщалось, что найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана.

    Президент Международной Тюркской академии также сообщил о том, что написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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