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    Дархан Кыдырали оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном

    3 Мая 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК состоялась международная конференция «Гейдар Алиев и тюркский мир», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конференция была организована Тюркской академией и Фондом тюркской культуры и наследия.

    Президент академии Шахин Мустафаев подчеркнул, что Гейдар Алиев является уникальной личностью в истории государственности Азербайджана и тюркского мира.

    «История зиждется на идеях и делах великих людей. Имя Гейдара Алиева без преувеличения является символом современного Азербайджана, его независимости и успешного развития как конкурентоспособного государства. Гейдар Алиев приложил огромные усилия для интеграции и сближения наших народов», – сказал президент Тюркской академии Шахин Мустафаев.

    Он также отметил, что личной заслугой Гейдара Алиева является формирование фундамента тесного, конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, которое осуществляется между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

    По словам министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, Гейдар Алиев - один из великих деятелей ХХ века для азербайджанского народа.

    «На встрече президентов двух стран Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Гейдар Алиев - истинный бренд азербайджанского народа. Он как мост, связывающий два народа. В честь этой даты был создан фильм, посвященный великому деятелю, а также на наших информационных порталах публиковались материалы, связанные с ним. Недавнее открытие улицы имени Гейдара Алиева в Астане еще больше сблизило наши братские страны», – сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

    В рамках мероприятия участникам конференции показали документальный фильм «Ғазиз ғұмыр» о жизни и деятельности Гейдара Алиева, подготовленный государственным телеканалом «Qazaqstan».

    В своих выступлениях участники и гости отметили, что общенациональный лидер был прекрасным знатоком культурного и духовного наследия тюркского мира. Также говорилось о деятельности Гейдара Алиева в направлении развития азербайджанской культуры, его вкладе в науку и образование Азербайджана, осуществленных им реформах, а также о его исключительной роли в патриотическом воспитании молодежи страны.

    Напомним, в прошлом месяце Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана Культура Юбилей Азербайджан Тюркский мир
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