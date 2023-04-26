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    Дархан Кыдырали и Тимур Бекмамбетов обсудили вопросы повышения качества ТВ-контента

    26 Апреля 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали встретился с известным режиссером, продюсером Тимуром Бекмамбетовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    В ходе встречи были обсуждены такие важные вопросы, как повышение качества контента на отечественных телеканалах, создание сериалов и кинофильмов, креативная индустрия, создание анимационных проектов и вывод их на мировой рынок.

    Тимур Бекмамбетов рассказал о подготовке специалистов отрасли и об обучении молодежи опыту.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Связь, ТВ, IT МИОР
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