Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дархан Калетаев сложил с себя полномочия президента Казахстанской федерации велоспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Новым президентом Казахстанской федерации велосипедного спорта избран Нурлан Смагулов.

В ходе расширенного заседания конференции члены Федерации единогласно проголосовали за избрание нового президента КФВС Смагулова. Срок полномочия нового главы КФВС составит четыре года.

На расширенном заседании также присутствовали генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Сакен Мусайбеков и министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

Нурлан Смагулов - президент Astana Group. В 2007 году за заслуги перед республикой Н. Смагулов был награжден государственным орденом «Курмет».

В 2009 году Н. Смагулов стал победителем Национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года» (Entrepreneur of the year award) международной аудиторской компании Ernst&Young.

В 2018 году за заслуги в производственной деятельности и вклад в социально-экономическое развитие страны Н. Смагулов награжден орденом «Барыс» II степени.