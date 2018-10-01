Дархан Калетаев: Послание Президента выстроено сквозь призму волнующих казахстанцев проблем

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр общественного развития РК Дархан Калетаев посетил Костанай, где обсудил с активом области, с представителями НПО основные задачи, озвученные в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Открывая совещание, аким области Архимед Мухамбетов подчеркнул, что Послание Президента является актуальным для каждого гражданина страны и носит сильный социальный аспект, ориентированный на развитие человеческих ресурсов и компонентов.

Поэтому сейчас, по словам акима, важно правильное доведение информации до каждого жителя города, района и села. В связи с этим сразу после озвучивания Послания в области создана и работает 21 информационная группа, которая своей деятельностью охватить все районы и села области, адресно освещая основные положения и задачи Послания.

Важную роль в разъяснении Послания играет и Министерство общественного развития, отвечающее за гражданский сектор. Министр Дархан Калетаев высказал мнение, что в новом Послании прослеживается элемент некого реинжиниринга социальных процессов.

«Во-первых, Послание выстроено точечно, сквозь призму конкретных проблем, волнующих население - это тарифы, цены на жилье, коммунальные услуги, здравоохранение. 52 тысячи воспитателей детских садов пройдут повышение квалификации, включая национальный квалификационный тест, повышается статус учителя, повышаются заработные платы. Вместе с тем, поручено увеличить производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза. Этот момент как раз касается вашей области, аграриев региона», - считает Д. Калетаев.





Глава государства, как отметил министр, поручил пересмотреть территориальную политику.

«В Послании говорится о системном развитии региональной и городской инфраструктуры, речь идет об укреплении населенных пунктов. Должны получить развитие хабы местного значения, и тут мы возвращаемся к теме развития точек роста. До сентября 2019 года будет разработана прогнозная схема территориального развития страны - новая карта управляемой урбанизации страны. Этот вопрос важен в контексте развития и вашего региона, в частности развития Торгайского региона. Есть уникальная возможность посмотреть на развитие области с новой точки зрения и встроиться в новую карту урбанизации страны», - добавил Д. Калетаев.

Министр прошелся по всем основным акцентам, которые озвучил Глава государства в новом Послании. В частности, он остановился на вопросах развития молодежной политики и проведения Года молодежи.

«Сейчас мы не предполагаем принятие отдельной программы для молодежи, мы хотим подойти к реализации с 4 точек зрения, 4 вещей, которые важны для молодежи - образование, трудоустройство, жилье и семья. Очень много программ в стране реализуются, и в каждый из них мы будет внедрять молодежный индикатор. Мы не видим смысла разрабатывать новую программу. Исходя из этих 4 параметров, мы и планируем провести Год молодежи», - сообщил министр общественного развития.

Вместе с тем, как особо подчеркнул министр, важно участвовать в реализации Послания как власти, так и гражданскому сектору.

«Дистанция между государством и обществом должна постоянно сокращаться. Об этом говорит и Президент. Это предусматривает постоянную обратную связь. На это и нацелены все программы и реформы»,- заключил Д. Калетаев.