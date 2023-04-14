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    Дархан Есенгали завоевал шестое золото для Казахстана на чемпионате Азии по борьбе

    14 Апреля 2023, 19:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец Дархан Есенгали в финале весовой категории 74 кг победил японца Кирина Киношиту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Для 24-летнего Дархана Есенгали это главная победа на взрослом уровне - он становился финалистом чемпионата Азии среди молодежи до 23 лет.

    Также чемпионами стали Санжар Досжанов (70 кг) и Болат Сакаев (79 кг) в вольный борьбе, Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Боевые искусства
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