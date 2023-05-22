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    Дархан Ермаганбетов назначен акимом Мугалжарского района Актюбинской области

    22 Мая 2023, 14:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, по согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Мугалжарского района назначен Дархан Ермаганбетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Глава региона представил Д. Ермаганбетова активу района, подчеркнув, что новому руководству предстоит сосредоточиться на качественном выполнении поставленных задач по социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения.

    «Мугалжарский район - один из крупнейших в области. Он имеет огромный потенциал и должен вносить значительный вклад в развитие экономики региона, однако мы видим снижение показателей. В полной мере не используются и возможности проекта «Ауыл аманаты». В этой связи нужно усилить работу по всем основным направлениям. Развитие экономики, реализация проекта «Ауыл аманаты» остаются приоритетными. Крупные предприятия, работающие здесь, должны быть вовлечены в решение социальных проблем населения», - дал ряд поручений аким области.

    Д. Ермаганбетов подчеркнул, что приложит все усилия для улучшения качества жизни и повышения благосостояния населения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Акимат Назначения
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