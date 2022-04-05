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    Данные о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине безосновательны - постпред РФ в ООН

    5 Апреля 2022, 11:41

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Инсинуации о якобы возможном применении Россией в ходе операции на Украине ядерного оружия не имеют ни малейшей рациональной основы, критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на сессии комиссии ООН по разоружению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «С сожалением констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия, - отметил Полянский. - Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер».

    «Вопреки прозвучавшим сегодня измышлениям, задействование Россией ядерного потенциала возможно только в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против нашей страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, - подчеркнул дипломат. - Данные критерии никоим образом не могут быть применены к сценарию, разворачивающемуся сейчас на Украине».


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Россия Украина Ядерное оружие Мировые новости
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