Данные о кредитах казахстанцев будут поступать в базу в течение одного дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о кредитах теперь будет поступать в единое кредитное бюро в течение одного дня, а не 15 дней. Об этом заявила депутат Мажилиса Дания Еспаева, поясняя поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о кредитах казахстанцев будет поступать в единую базу в течение одного дня.

«Сегодня очень много мошенничеств в сфере получения кредитов. Возникает это, когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, о выданных кредитах передают в единое кредитное бюро в течение 15 дней. Согласно поправкам данные изменения будут фиксироваться в течение одного дня. Теперь граждане, которые умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, сделать уже не смогут», - сказала Дания Еспаева журналистам в Мажилисе.

Она объяснила, что первым кредитным бюро уже будет зафиксирована информация по получению кредита в определенном банке.

«Будет подсчитана долговая нагрузка гражданина. Это будет искоренять еще интернет-мошенничество», - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении поправки в законодательства по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.