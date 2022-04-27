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    Данные о кредитах казахстанцев будут поступать в базу в течение одного дня

    27 Апреля 2022, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о кредитах теперь будет поступать в единое кредитное бюро в течение одного дня, а не 15 дней. Об этом заявила депутат Мажилиса Дания Еспаева, поясняя поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о кредитах казахстанцев будет поступать в единую базу в течение одного дня.

    «Сегодня очень много мошенничеств в сфере получения кредитов. Возникает это, когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, о выданных кредитах передают в единое кредитное бюро в течение 15 дней. Согласно поправкам данные изменения будут фиксироваться в течение одного дня. Теперь граждане, которые умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, сделать уже не смогут», - сказала Дания Еспаева журналистам в Мажилисе.

    Она объяснила, что первым кредитным бюро уже будет зафиксирована информация по получению кредита в определенном банке.

    «Будет подсчитана долговая нагрузка гражданина. Это будет искоренять еще интернет-мошенничество», - отметила депутат.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении поправки в законодательства по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Мажилис Экономика
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