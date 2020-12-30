Данные космомониторинга по загруженности пастбищ находятся в открытом доступе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Гульжахан Бимендина на заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства РК рассказала о том, как можно наблюдать за данными космомониторинга по загруженности пастбищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Процесс ведения космомониторинга по пастбищным угодьям осуществляется путем интеграции баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра и системы идентификации сельхозживотных. Данные автоматически сверяются в соответствии с утвержденными нормативами нагрузки пастбищных угодий. На основе полученной информации электронная карта регионов закрашивается соответствующим цветом. Красным отражаются незагруженные участки пастбищ», рассказала председатель Комитета.

По ее словам, через космоснимки наблюдаются не только загрузка пастбищ, но и использование пахотных угодий. Земельные инспекторы наблюдают за парованием полей и их обработкой, определяют виды культур, следят за процессами химической обработки и т.д.

В личном кабинете земинспектора предусмотрено автоматическое формирование уведомлений на неиспользуемые земли и направление данного документа в личные кабинеты землепользователей, которые обеспечены доступом к своим оцифрованным земельным участкам.

Также Г.Бимендина сообщила, что министерство на днях запустило новую версию ИСЖ на государственной платформе Smart Bridge. При этом старая версия была перенесена в архив.