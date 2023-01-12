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    Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов спортивного магазина утекли в сеть

    12 Января 2023, 03:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По сообщению Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, список содержал в себе более 260 000 строк с данными граждан Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в ведомстве, актуальность данных захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 года. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.

    «Компания «Спортмастер» подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников. Начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации», - сказано в сообщении.

    Для того чтобы минимизировать риски утечки данных Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT порекомендовала гражданам:

    • проявлять бдительность и ни в коем случае не предоставлять свои конфиденциальные данные;

    • использовать виртуальные банковские карты для онлайн-шоппинга;

    • c подозрением относится к нежелательным телефонным звонкам, сообщениям электронной почты и в мессенджерах;

    • остерегаться открытия сомнительных ссылок, получаемых в мессенджерах;

    • в обязательном порядке использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях и сервисах (2FA) для обеспечения дополнительного уровня безопасности;

    • в случае получения подозрительного обращения по телефонному звонку, электронной почте или в мессенджере, следует проверить его, связавшись напрямую с компанией;

    • в случае если есть подозрения на компрометацию ваших банковских данных, следует заблокировать карту, связаться с отделением банка и проконсультироваться о необходимых мерах для предотвращения дальнейших последствий, связанных с возможным списанием денежных средств;

    • в случае компрометации путем фишинговой атаки незамедлительно сменить все пароли, которые могли быть скомпрометированы.

    Ранее сообщалось, что данные более 30 тысяч Telegram-аккаунтов казахстанских пользователей утекли в сеть.
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