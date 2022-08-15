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    • Данияру Елеусинову предложили бой с топовым американцем вместо завершения карьеры

    15 Августа 2022 07:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Youtube-канал Chris Andre Boxing посоветовал матчмейкерам организовать бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) с американцем Джароном Эннисом (29-0, 27 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    — Совет Данияру Елеусинову: постараться сейчас устроить бой с Джароном Эннисом. Вирджил Ортис не хочет драться с Эннисом. Что касается самого «Бутса», то он невероятно талантлив, но этого пока не отражает его послужной список. Поэтому его бой с Елеусиновым имеет большой смысл. Эннису нужен боксер топового уровня, чтобы получить признание своего имени. Елеусинов, безусловно, является талантливым боксером с отличной любительской карьерой. Вдобавок ко всему, на данный момент он свободный агент, — рассуждает автор канала.

    Напомним, ранее Данияр Елеусинов заявил , что, если у него не будет предложений в ближайшее время, он может завершить карьеру.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Бокс
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