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    • Данияр Шамшаев вышел в финал чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане

    5 Августа 2022 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит второй соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо. Казахстанец Данияр Шамшаев смог пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Он будет бороться за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов. В главной схватке ему будет противостоять Муроджон Юлдошев (Узбекистан).

    Также в финальном блоке выступят Мольдир Нарынова (до 63 килограммов) и Анастасия Маякова (до 70 килограммов). Они поспорят за «бронзу».


    Фото: olympic.kz
    #Нур-Султан #Спорт #Дзюдо
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