Данияр Кадиров: Гражданский сектор – «золотой мост» между обществом и властью

В ВКО прошел региональный Гражданский Форум «Сильные регионы - сильная страна. Гражданский сектор - в интересах людей». Участники обсудили положительные примеры участия НПО в развитии общества и перспективы взаимодействия с госорганами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

«Все мы заинтересованы в поступательном развитии нашего общества. Поэтому я считаю, что мы должны работать вместе, - сказал аким ВКО Ермек Кошербаев. – Сектор неправительственных организаций является основным механизмом взаимодействия с институтами гражданского общества в целом. Как отметил Президент страны в своем Послании, только путем постоянного диалога можно построить гармоничное общество. Именно диалог – цивилизованная форма общения и определенный уровень политической культуры, над которым мы вместе с вами должны работать».

Гражданское общество – не эфемерная цель, а реальный инструмент взаимодействия общества с государством, говорят участники форума. Свидетельство тому - результаты деятельности первого в РК общественного движения «Невада-Семей», которое возникло именно на востоке страны. Более 30 лет назад активисты добились отказа от ядерного оружия, чем изменили судьбы и жизни миллионов людей во всем мире.

Участники форума говорили о необходимости переосмысления деятельности и состава общественных советов, выделении финансирования на развитие НПО, а также об изменениях в законодательстве в сфере общественных организаций.

«В прошлом году приняты изменения в Закон о волонтерской деятельности. Сейчас Сенат рассматривает законопроект об общественном контроле, в Мажилис внесен законопроект об общественных объединениях. Свыше 30 рабочих групп объездили регионы, их замечания и предложения были учтены. «Золотым мостом» между гражданами и властью должен быть именно гражданский сектор», - считает Данияр Кадиров, замминистра культуры и информации.

В завершение форума самым ярким представителям НПО ВКО вручили благодарственные письма.

В области зарегистрировано 605 НПО: 158 фондов, 420 общественных организаций, 27 ассоциаций юрлиц. Действует 12 общественных советов, состав которых на 60% - гражданский сектор.

При областном общественном Совете действует 8 экспертных комиссий со 100% участием НПО.