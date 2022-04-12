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    Данияр Есин освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совбеза

    12 Апреля 2022, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Есин Данияр Нурашович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-российский университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы — руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 по июнь 2019 возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана. В июне 2019 года был назначен вице-министром информации и общественного развития РК. 26 июня 2020 года был назначен п редседателем правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

    Последняя должность - заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (с 03.2021).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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