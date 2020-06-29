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    Данияр Есин назначен председателем правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру»

    29 Июня 2020, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК на должность председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» назначен Данияр Есин. С июня 2019 года по 26 июня 2020 года он занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление PR НАО КИОР Рухани Жаңғыру.

    Есин Данияр Нурашович в 2002 году окончил Академию финансовой полиции РК по специальности «Правоведение», в 2013 году Казахстанско-Российский университет по специальности «Экономика», в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция» (магистр).

    В настоящее время обучается в Университете КИМЭП, ExecutiveMBA для руководителей (свободная форма обучения, по выходным дням).

    Трудовую деятельность начал в 1998 году с обучения в Академии.

    С 2007 года работал на различных руководящих должностях.

    В 2015-2016 гг. работал в должности заместителя руководителя и руководителя Управления по инвестициям и развитию города Астаны.

    С 2016 по 2018 год - руководитель Управления по делам религий города Астаны.

    В 2018-2019 годы возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

    Награжден Орденом «Құрмет», медалями «Астана 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл, благодарственными письмами Президента РК и За вклад в развитие столицы.

    Также активно занимается общественной деятельностью - является президентом ОО «Федерация борьбы дзюдо».

    Напомним, постановлением Правительства РК Есин Данияр Нурашович был освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Рухани жаңғыру
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