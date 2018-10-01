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Данияр Елеусинов за раунд нокаутировал американца и одержал четвертую победу в профи
21 Октября 2018 06:42 260
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО) провел свой четвертый поединок на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
Новости по темеДанияр Елеусинов сделал заявление перед боем в США Данияр Елеусинов назвал свой секрет успеха
27-летний казахстанец выступил в рамках вечера бокса на арене TD Garden в Бостоне (США). В шестираундовому бою в полусредней весовой категории ему противостоял американский боксер Мэтт Доэрти (8-5-1, 4 КО). Этот поединок завершился победой Елеусинова техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Данияр одержал четвертую победу в профессиональной карьере и по-прежнему сохраняет свой рекорд «чистым», а Доэрти потерпел шестое поражение.
У Данияра Елеусинова уже запланирован очередной бой - он вернется на ринг 24 ноября в Монте-Карло (Монако). Имя его нового соперника будет объявлено позднее.
Ключевые слова: Спорт,
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