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Данияр Елеусинов за раунд нокаутировал американца и одержал четвертую победу в профи

21 Октября 2018 06:42 260
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Данияр Елеусинов за раунд нокаутировал американца и одержал четвертую победу в профи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО) провел свой четвертый поединок на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

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27-летний казахстанец выступил в рамках вечера бокса на арене TD Garden в Бостоне (США). В шестираундовому бою в полусредней весовой категории ему противостоял американский боксер Мэтт Доэрти (8-5-1, 4 КО). Этот поединок завершился победой Елеусинова техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Данияр одержал четвертую победу в профессиональной карьере и по-прежнему сохраняет свой рекорд «чистым», а Доэрти потерпел шестое поражение.

У Данияра Елеусинова уже запланирован очередной бой - он вернется на ринг 24 ноября в Монте-Карло (Монако). Имя его нового соперника будет объявлено позднее.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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