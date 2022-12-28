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    Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

    28 Декабря 2022, 09:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Международной боксерской организации (IBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По состоянию на 27 декабря 2022 года, Елеусинов отсутствует в списке чемпионов мира на сайте IBO, хотя ранее его имя и фото находились в соответствующем разделе.

    Кроме того, на авторитетном портале BoxRec.com чемпионский пояс в полусреднем дивизионе значится вакантным.

    Свой последний на сегодняшний день поединок Данияр Елеусинов провел 18 декабря прошлого года в Астане, в нем он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-3, 4 КО) и завоевал тот самый титул IBO.

    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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