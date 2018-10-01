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Данияр Акишев назвал текущие приоритеты в работе Нацбанка

17 Октября 2018 10:58 201
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Данияр Акишев назвал текущие приоритеты в работе Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Об этом заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя на пленарном заседании Мажилиса изменения в бюджет на 2018-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Кредиты банков с начала года увеличились на 2,5% до 13 трлн. тенге на конец августа», - сообщил Данияр Акишев.

По словам главы Нацбанка, без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 11,6% или 1,3 трлн. тенге.

За 8 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 28,1% или 1,9 трлн. тенге.
Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,2% в августе 2018 года.

«Текущим приоритетом для Национального банка является реализация поручений Главы государства, данного в Послании народу Казахстана. Совместно с Правительством и банками мы готовы оперативно отработать механизмы предоставления ликвидности», - резюмировал Данияр Акишев.

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Ключевые слова: Экономика, Банки, Правительство РК, Нацбанк Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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