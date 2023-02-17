Данияр Ахметов возглавил департамент внутреннего госаудита по Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В подразделениях Костанайской области ведомств Министерства финансов Республики Казахстан проведено совещание по профилактике коррупции и представлен новый руководитель департамента внутреннего государственного аудита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В подразделениях Костанайской области ведомств Министерства финансов Республики Казахстан проведено совещание по вопросу своевременного устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений работниками.

В ходе совещания руководителем аппарата Министерства финансов Абзалом Бейсенбекұлы был представлен новый руководитель департамента внутреннего государственного аудита - Ахметов Данияр Амантаевич, ранее занимавший должность директора департамента внутренних закупок и активов Министерства финансов.

А. Бейсенбекұлы отметил персональную ответственность первых руководителей территориальных подразделений за коррупцию подчиненных и обозначил ряд конкретных задач по реализации профильной работы департамента внутреннего государственного аудита.



