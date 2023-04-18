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    Данияр Абдыбеков возглавил управление строительства Жамбылской области

    18 Апреля 2023, 14:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Абдыбеков Данияр Темирбекович назначен руководителем управления строительства акимата Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

    Абдыбеков Данияр Темирбекович родился в 1969 году.

    Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры по специальности «строительство», Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция», Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное и местное управление».

    Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим на районной плодоовощной базе.

    В разные годы работал специалистом Каскеленского районного агентства управления регистрации и оценки недвижимости Алматинской области, инженером Карасайского районного Комитета архитектуры и строительства, заместителем управляющего, управляющим Карасайского районного филиала Центра недвижимости Алматинской области, заместителем директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области.

    С ноября 2015 года занимал должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Акимат Назначения
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