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    Данил Мусабаев защитил звание чемпиона спартакиады по батутной гимнастике

    30 Апреля 2023, 16:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы определились победители и призеры VI летней спартакиады РК по батутной гимнастике в нескольких дисциплинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

    В командных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке среди женщин не было равных сборной Алматы (60,6 баллов), второе место у Карагандинской области (60,2), третье место заняла команда Шымкента (57,6). Здесь в составе каждой команды выступали по 3 спортсмена. В финале за награды боролись 4 команды.

    В личном зачете у женщин победительницей стала Виталия Смотрикова (ВКО 22,4 баллов), серебро досталось Яне Головицкой (Шымкент 21,5), бронза Милане Шваб (Карагандинская обл. 21,1). Всего тут свое мастерство показывали 16 гимнасток.

    Среди мужчин заявилось 32 гимнаста. В итоге все медали завоевали шымкентские спортсмены. Золото у Зухритддина Имамова (24,8 баллов), серебро у Марата Саттарова (24,3), бронза у Александра Романова (23,7).

    В прыжках на батуте свой класс подтвердил лидер национальной сборной Данил Мусабаев из Карагандинской области, Роман Барков из ВКО в этот раз стал вторым. Тройку призеров замкнул еще один карагандинец Ерлан Тасмагамбетов. Один из лидеров сборной Пирмаммад Алиев допустил ошибку и остался без медали.

    «Сегодня я набрал хорошую высоту и скорость. Программа была не столь сложной. Но во время переворота совершил ошибку. Вместе с тренером пересмотрим видеозапись и сделаем выводы», - сказал Пирмаммад Алиев из Шымкента в интервью пресс-службе Дирекции развития спорта.


    Среди женщин лучше всех выступила павлодарка Виктория Бутолина. Следом расположилась ее партнер по команде Анастасия Афанасьева. Третье место заняла карагандинка Екатерина Кожемякина.

    Заврешился соревновательный день прыжками на двойном минитрампе. В споре девушек не было равных Екатерине Хохловой (21,900 баллов), на втором месте оказалась Анастасия Афанасьева (21,700), на третьем Марина Титаренко (21,500). В мужской части победителем стал Игорь Грачев (ВКО 24,500). Серебряную медаль завоевал Марат Саттаров (Шымкент 24,00), бронзовую Сункар Саун (Павлодарская область 23,300).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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