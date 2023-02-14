Даниель Ваисов назначен вице-министром юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Ваисов Даниель Мерейулы назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Даниель Ваисов родился в 1979 году в Алматы.

Окончил Высшую школу права «Адилет», университет Нархоз, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина.

Трудовой путь начал в 2001 году с должности оператора по индивидуальному договору Министерства государственных доходов РК.

С марта по октябрь 2002 года – и.о. главного специалиста отдела разработки и внедрения эффективных методов работы с налогоплательщиками Управления по работе с плательщиками, главный специалист отдела организации работы по разъяснению налогового законодательства Управления разъяснения налогового законодательства Департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов РК.

2002-2003 гг. – главный специалист отдела принудительного взимания Управления налогового контроля Налогового комитета Министерства финансов РК.

2003-2010 гг. – юрист департамента международных контрактов, старший юрист департамента правового обеспечения, главный юрист департамента международных контрактов, юрист I категории департамента международных контрактов в АО «НК «КазМунайГаз».

С 2010 по 2020 гг. работал в частных коммерческих структурах.

С января 2020 и по настоящее время занимал должность руководителя Центральной службы по контролю за закупками АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Фото: primeminister.kz



