Даниал Рахматуллаев выиграл второй подряд турнир серии ITF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Ирана в городе Тегеране завершился турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

16-летний воспитанник школы тенниса города Актау Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors) в финале разгромил иранца Амирали Гавама со счетом 6:0, 6:1. Самое интересное то, что Даниал на пути к титулу выиграл у всех своих соперников с одинаковым счетом 6:0, 6:1, не отдав при этом оппонентам ни одного сета. Это уже второй титул подряд Рахматуллаева в Иране, неделю назад он выиграл трофей в одиночке.