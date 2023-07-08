Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Даниал Рахматуллаев выиграл второй подряд турнир серии ITF

    8 Июля 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Ирана в городе Тегеране завершился турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    16-летний воспитанник школы тенниса города Актау Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors) в финале разгромил иранца Амирали Гавама со счетом 6:0, 6:1. Самое интересное то, что Даниал на пути к титулу выиграл у всех своих соперников с одинаковым счетом 6:0, 6:1, не отдав при этом оппонентам ни одного сета. Это уже второй титул подряд Рахматуллаева в Иране, неделю назад он выиграл трофей в одиночке.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал соперника в Шотландии
    Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков
    Александр Недовесов вышел в финал АТР 250 в Швеции
    Казахстан занял третье место на молодежном ЧА по вольной борьбе
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане