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    Даниал Ахметов прокмментировал ситуацию, сложившуюся с «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО»

    26 Февраля 2021, 13:10

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках отчетной встречи акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с населением прозвучал вопрос от жителя Усть-Каменогорска о дальнейшем трудоустройстве и поддержке работников «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО», передает МИА «Казинформ».

    Как отметил глава региона, область сделала все возможное для того, чтобы разблокировать счета компании для выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг и обязательных платежей в бюджет. Движение средств находится на постоянном контроле. Кроме того, с каждый человеком, высвобождающимся с предприятия, работают сотрудники и руководство управления координации занятости и социальных программ.

    «Мы точно знаем, что на 1969 экс-сотрудников, предложили 3600 вакансий в регионе и более 300 рабочих мест в других областях, на профильных машиностроительных предприятиях, - отметил Даниал Ахметов. - Мы ежедневно проводим совещания с руководителями подразделений «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО». У нас недостаток рабочих строительных специальностей более 1000 человек, 12 строительных компаний готовы принять на работу сотрудников компании. Ежедневно мы ведём эту непростую, но системную работу, и уже трудоустроены более 600 человек».

    Глава региона акцентировал внимание на том, что такая ситуация сложилась из-за того, что в течение 10 лет с 2010 года компания не выполняла обязательства перед министерствами промышленности и индустрии и инфраструктурного развития. Ничего не было сделано, несмотря на то, что область со своей стороны предоставила всю необходимую инфраструктуру для строительства завода.

    «Всего за год такой завод был построен в Алматы, - сказал Даниал Ахметов. - Если «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО» пожелает реанимировать строительство, мы поддержим, потому что должны смотреть в одном направлении, в сторону увеличения казахстанского содержания».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Промышленность
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