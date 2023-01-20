Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера, которые замерзают в своих домах из-за неисправностей и аварии на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата ВКО, глава региона Даниал Ахметов посетил город Риддер и ознакомился с ситуацией на ТЭЦ.

«Из-за безответственности руководства ТЭЦ произошла такая ситуация. Четыре года они ничего не делали. Предоставляли государственным органам недостоверную информацию. Когда произошла авария в ноябре, привлекли 160 специалистов с других предприятий и ТЭЦ для восстановительных работ. За кратчайшие сроки мы отремонтировали два котла, которые были в плачевной ситуации», - сказал аким области.





По его словам, руководство ТЭЦ даже не думало ремонтировать эти котлы. Как стало известно, они отказались платить за уголь. Тем не менее, месторождение Каражыра не прекратило поставку угля под гарантию акимата. На текущий момент долг ТЭЦ за уголь составляет 1 млрд 350 млн тенге.





«Хочу попросить прощения у жителей Риддера, которые замерзают в своих домах из-за низкой температуры тепла. Такая ситуация возникла из-за недоработок в законодательстве, из-за чего были допущены такие проблемы в работе ТЭЦ. Уверен в том, что по поручению Президента компетентным органом будут внесены изменения в законодательство и у нас появится возможность контролировать работу ТЭЦ в соответствии с требованиями», - сказал Даниал Ахметов.

Ранее сообщалось, что на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем снизилась температура в теплосети. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае. Правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников ТЭЦ.

Кадры из видео



