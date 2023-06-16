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    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области

    16 Июня 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года в городе Павлодаре.

    В 1976 г. окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер – строитель. Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

    1976-1981 гг. - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;

    1981-1983гг. - инструктор Экибастузского горкома КПСС;

    1983-1987 гг. - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;

    1987-1991 гг. - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;

    1991-1992 гг. - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;

    1992-1993 гг. - глава Экибастузской городской администрации;

    1993-1997 гг. - глава администрации, аким Павлодарской области;

    12.1997-10.1999 гг. - аким Северо-Казахстанской области;

    10.1999-21.12.2000 гг. - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

    21.12.2000-21.11.2001 гг. - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

    21.11.2001-13.06.2003 гг. - аким Павлодарской области;

    13.06.2003-08.01.2007 гг. - Премьер-Министр Республики Казахстан;

    10.01.2007-17.06.2009 гг. - министр обороны Республики Казахстан;

    С 12.2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;

    2012-11.2014 гг. - министр по энергетике и инфраструктуре - член Коллегии Евразийской экономической комиссии;

    11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.

    7 декабря 2022 года был переназначен на должность акима ВКО.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Отставки Восточно-Казахстанская область Даниал Ахметов
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