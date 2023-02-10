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    15:52, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Даниал Ахметов назвал годовой бюджет клуба Altay Athletics

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов рассказал о финансировании клуба Altay Athletics, который базируется в ВКО, передает корреспондент Казинформ.

    «В клуб входят 5 наших тренеров и 41 спортсмен. Они получают финансирование. Наша сборная тоже получает финансирование. В конце концов, как спортсмены будут жить завтра? Поэтому мы оказываем такую помощь», - сказал Даниал Ахметов на пресс-конференции в Национальном центре олимпийской подготовки.

    По его словам, на эти средства в том числе нанимаются квалифицированные специалисты из-за рубежа.

    «Клуб Altay Athletics приглашает тренеров из других государств. Проводится большая работа в сфере спортивной медицины. Специалисты дают ценные рекомендации нашим спортсменам», - отметил глава федерации.

    «Годовой бюджет клуба составляет 400 - 420 млн тенге», - добавил Даниал Ахметов.


    Теги:
    Спорт Даниал Ахметов Легкая атлетика Финансы для mail.ru
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