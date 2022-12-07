АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Назначить Ахметова Даниала Кенжетаевича акимом Восточно-Казахстанской области», - говорится в тексте Указа.
Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года в городе Павлодаре.
В 1976 г. окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер – строитель.
Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.
1976-1981 гг. - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;
1981-1983гг. - инструктор Экибастузского горкома КПСС;
1983-1987 гг. - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;
1987-1991 гг. - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;
1991-1992 гг. - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;
1992-1993 гг. - глава Экибастузской городской администрации;
1993-1997 гг. - глава администрации, аким Павлодарской области;
12.1997-10.1999 гг. - аким Северо-Казахстанской области;
10.1999-21.12.2000 гг. - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
21.12.2000-21.11.2001 гг. - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
21.11.2001-13.06.2003 гг. - аким Павлодарской области;
13.06.2003-08.01.2007 гг. - Премьер-Министр Республики Казахстан;
10.01.2007-17.06.2009 гг. - министр обороны Республики Казахстан;
С 12.2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;
2012-11.2014 гг. - министр по энергетике и инфраструктуре - член Коллегии Евразийской экономической комиссии;
11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.