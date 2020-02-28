Данэлия Тулешова выступит с концертом в США

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 марта юная казахстанская певица Данэлия Тулешова представит часовую концертную программу в городе Хьюстон, США. Об этом сообщила ее PR-директор Татьяна Синенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концерт пройдет в уютном камерном зале. Я, конечно же, очень волнуюсь, как и перед любым выступлением. Мы ежедневно готовимся, уже совсем скоро начнем репетиции на площадке. В программе - наиболее популярные каверы, а также несколько авторских композиций. Обязательно исполню пару песен из репертуара Билли Айлиш», - поделилась впечатлениями певица.

Кроме того, Данэлия рассказала, что очень мечтает сделать большой концерт в Казахстане.

«Это обязательно будет что-то особенное, со специальной программой и только моими песнями», - сказала она о своем концерте на родине.

А между тем фан-группы казахстанской певицы уже делятся фото билетов: на концерт собираются поклонники из Германии, Канады и Польши.

Как сообщает менеджмент певицы, организатором концерта является образовательный фонд «Cypress Creek FACE», приглашающий в США наиболее ярких исполнителей со всего мира, обладающих творческими премиями и победами.