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    Данэлия Тулешова выступит с концертом в США

    28 Февраля 2020, 11:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 марта юная казахстанская певица Данэлия Тулешова представит часовую концертную программу в городе Хьюстон, США. Об этом сообщила ее PR-директор Татьяна Синенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Концерт пройдет в уютном камерном зале. Я, конечно же, очень волнуюсь, как и перед любым выступлением. Мы ежедневно готовимся, уже совсем скоро начнем репетиции на площадке. В программе - наиболее популярные каверы, а также несколько авторских композиций. Обязательно исполню пару песен из репертуара Билли Айлиш», - поделилась впечатлениями певица.

    Кроме того, Данэлия рассказала, что очень мечтает сделать большой концерт в Казахстане.

    «Это обязательно будет что-то особенное, со специальной программой и только моими песнями», - сказала она о своем концерте на родине.

    А между тем фан-группы казахстанской певицы уже делятся фото билетов: на концерт собираются поклонники из Германии, Канады и Польши.

    Как сообщает менеджмент певицы, организатором концерта является образовательный фонд «Cypress Creek FACE», приглашающий в США наиболее ярких исполнителей со всего мира, обладающих творческими премиями и победами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Культура США Данэлия Тулешова
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