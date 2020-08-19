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    Данэлия Тулешова выступила в третьем туре America's Got Talent

    19 Августа 2020, 11:13

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская певица Данэлия Тулешова выступила в третьем туре американского шоу талантов America's Got Talent, передает МИА «Казинформ».

    Данэлия исполнила песню Sign of the Times. Выступление опубликовано на Youtube-канале шоу талантов.

    «14-летняя восходящая звезда из Казахстана прекрасно исполнила Sign of the Times Гарри Стайлза. Вы не сможете пропустить это выступление от Данэлии Тулешовой!» - говорится в описании видео.

    Зрители оценили выступление Данэлии по достоинству.

    «Не спал до 4 утра и, наконец, дождался и не зря. Бесподобно, как и все песни, которые она исполняет. Как ей удаётся вынимать душу из слушателя? Слушать ее просто кайф. Она лучшая. Ее любят уже во всем мире», - написал пользователь Дмиитрий Кузнецов.

    Сама певица обратилась к поклонникам своего таланта в соцсетях.

    «Мне нужна ваша помощь и поддержка прямо сейчас, так что, пожалуйста, проголосуйте за меня на NBC.COM/AGTVOTE», - обратилась Данэлия к подписчикам в Instagram.

    К слову, как отметила исполнительница, голосование доступно только для проживающих в США.

    В конце июля стало известно о том, что юная казахстанская певица Данэлия Тулешова прошла в третий тур популярного проекта America’s Got Talent без дополнительных прослушиваний и выступлений. В условиях коронавируса и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

    Первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talen появился в конце мая. Зрители и жюри восхитились талантом юной звезды и аплодировали стоя.

    America's Got Talent проходит с 21 июня 2006 года, в шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз - миллион долларов. 15-й сезон популярного шоу стартовал 26 мая на телеканале NBC, а 29 мая – на Netflix UK. В составе жюри – основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, актриса София Вергара, икона моды Хайди Клум и юморист Хоуи Мэндел.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура США Видео Данэлия Тулешова
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