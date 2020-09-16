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    Данэлия Тулешова выступила в полуфинале America’s Got Talent

    16 Сентября 2020, 09:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова выступила в полуфинале America’s Got Talent в прямом эфире телеканала NBC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Единственная казахстанская участница 15-го сезона популярного шоу на этот раз исполнила песню Jessie J «Who you are».

    «Я взволнована, потому что соперники очень достойные, хотелось бы оказаться в финале. Для этого тура рассматривали несколько композиций, но решили остановиться на «Who you are». Специально для полуфинала создавалась уникальная аранжировка песни, надеюсь, зрителям и жюри понравилось», - поделилась впечатлениями Данэлия.

    Как и в предыдущем туре, финалисты будут определяться в течение суток результатом голосования зрителей на сайте NBC, также несколько участников получат дополнительные баллы от членов жюри. Уже завтра будет известно, кто пройдет в финал шоу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    США Данэлия Тулешова
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