Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Данэлия Тулешова выступила в финале мирового шоу America’s Got Talent

    23 Сентября 2020, 08:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финал шоу America’s Got Talent состоялся в Лос-Анджелесе. 14-летняя казахстанская певица Данэлия Тулешова исполнила песню Sia «Alive», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко теперь, как и в предыдущих двух турах проекта, в течение суток пройдет голосование за финалистов, результаты будут объявлены уже завтра.

    В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых – вокалисты разных возрастов. 14-летняя певица исполнила песню Sia «Alive».

    «Это очень непростая композиция, но мы решили остановиться на ней, несмотря на очень короткие сроки для подготовки. Спасибо всем, кто высылал слова поддержки, это важно», - поделилась певица.

    Напомним, 15 сезон шоу America’s Got Talent стартовал в конце мая, Данэлия Тулешова стала единственным участником из Казахстана.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Культура США Данэлия Тулешова
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обладатель Grammy Imanbek записал новый трек со «звуком атома»
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ