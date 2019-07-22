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    Данэлия Тулешова выпустила новую песню на казахском языке

    22 Июля 2019, 10:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская певица Данэлия Тулешова выпустила новую песню на казахском языке под названием «Мама». Об этом она сообщила в своем Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Друзья, вот и вышел мой долгожданный трек «Мама». Мыработали над ним очень долго, оттачивали до мелочей, несколько разпеределывали, то одно, то другое не нравилось. И вот, наконец, свершилось!!!Это песня о том, как я сильно люблю свою маму и посвящаю всем мамам на Земле,так как у каждого человека мама одна, и нужно ценить каждое мгновение,проведенное рядом с ней!» - написала Данэлия.

    Она также поблагодарила всех, кто помогал в реализации этойкомпозиции.

    «Хочу поблагодарить замечательного человека, мэтра в миремузыки и автора музыки Лукпана Жолдасова, невероятную Камиллу Даирову, котораянаписала удивительно проникновенные слова к песне, и, кстати, Камилла являетсятакже автором моей конкурсной песни на Eurovision Junior, Ерлана Бекчурина зааранжировку, а также моих Вову Коткова, который полностью сводил песню и провелне одну бессонную ночь, доводя песню до идеала и, конечно же, мою любимуюНаташу, за все, что она для меня делает», - добавила певица.

    Песню можно послушать на канале певицы в YouTube.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Культура Данэлия Тулешова
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