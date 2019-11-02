Данэлия Тулешова стала послом туризма Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данэлия Тулешова стала послом туризма Казахстана. Теперь Данэлия официально будет продвигать казахстанский туризм на мировой арене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Kazakh Tourism».

Церемония назначения юного посла туризма состоялась во время фестиваля «ZhasStar» в столице Казахстана, организованного в рамках празднования Года молодежи.

Во время торжественной церемонии заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Еркебулан Хасенов отметил, что в свои 13 лет Данэлия уже успела внести огромную лепту в впродвижении казахстанского туризма. Клип на песню «Өзіңе сен», снятый в Чарынском каньоне является тому ярким доказательством.

«Через программу «Послов туризма Республики Казахстан» мы привлекаем лидеров из разных сфер, чтобы, вы, молодежь, обратили внимание на нашу красивую страну. Чтобы вы стремились к глубокому познанию Казахстана, путешествовали по родной стране и гордились ею,» - отметил Еркебулан Хасенов, обращаясь к участникам молодежного фестиваля.

Данэлия Тулешова выразила огромную благодарность за оказанное ей доверие, и пообещала что всегда будет помнить о возложенной на нее миссии – рассказать всему миру о родном Казахстане.

«Во всех поездках я всегда говорю, что я из Казахстана и очень приятно, что у людей растет интерес к моей родной стране. Благодарю организаторов за доверие и буду искренне рада, если у нас в Казахстане будет много гостей и много интересных событий!» - сказала Данэлия Тулешова.

Напомним, в 2018 году национальная компания «Kazakh Tourism» запустила программу «Послов туризма Республики Казахстан». Первым послом туризма был назначен известный испольнитель Димаш Кудайберген. Позже к нему присоединились знаменитые космонавты, в том числе, народный герой Казахстана Талгат Мусабаев, а также российские космонавты Анатолий Арцебарский, Юрий Маленченко и Юрий Батурин.В этом году их ряды также пополнили чемпион мира по боксу Садриддин Ахмедов и основатель тревел-портала IndyGuide Атахан Тосун.

Ранее сообщалось, что Данэлия Тулешова получила статус посланника Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.