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    Данэлия Тулешова стала посланником Клубов ЮНЕСКО в Казахстане

    9 Октября 2019, 22:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известная юная певица Данэлия Тулешова получила статус посланника Клубов ЮНЕСКО в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    PR-директор исполнительницы Татьяна Синенко сообщила, что нагрудный знак и именной сертификат, подтверждающий статус, вручен Данэлии во время республиканской отчетно-выборной конференции Федерации Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.

    «Конечно, я была удивлена, когда рассказали о намерении выдвинуть мою кандидатуру на рассмотрение ЮНЕСКО в Казахстане. Я понимаю, насколько это ответственно, но мне очень приятно и интересно. Я разделяю идеалы организации и от всего сердца желаю, чтобы в мире было больше взаимопонимания и добра. Это главное, что нужно каждому человеку. Я верю в силу искусства и надеюсь, что как обладатель такого высокого статуса смогу привлечь внимание сверстников и заинтересовать их в участии в программах культурного и творческого образования», - поделилась впечатлениями артистка.

    На данный момент определяется круг мероприятий организации, в которых Данэлия примет участие в ближайшее время.Посланником Клубов ЮНЕСКО Казахстана становятся видные общественные деятели, проводящие социально значимую работу, активная гражданская позиция и мнение которых являются важными для общества. Посланник пропагандирует ценности ЮНЕСКО, повышает осведомленность общества о миссии, целях и задачах Клубов ЮНЕСКО Казахстана, способствует популяризации клубного движения среди общественности.Движение Клубов ЮНЕСКО, зародившееся в 1947 году в Японии, представлено более чем в 100 странах мира и объединено в национальные, региональные и всемирную Федерации. Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО основана в апреле 2009 года. За годы работы совместно с Клубами ЮНЕСКО было организовано более 550 различных проектов и крупных молодежных программ, охвативших порядка 55 тысяч участников из 35 стран. Сегодня в Республике Казахстан действуют 136 Клубов ЮНЕСКО с общей численностью более 9 тысяч активных членов, представленных во всех регионах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Видео Данэлия Тулешова
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