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    Данэлия Тулешова стала первым ребенком, получившим Евразийскую премию

    27 Сентября 2019, 10:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова стала лауреатом Евразийской премии и получила награду в номинации «Вокал», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    13-летняя певица стала первым ребенком, получившим международную награду Евразийского творческого союза в области искусства, литературы, науки, спорта и социально значимых достижений.

    «Сегодня я стала лауреатом Евразийской международной премии, огромное спасибо организаторам», - поблагодарила на личной страничке в Instagram певица.

    В числе лауреатов премии - деятели искусства и лидеры общественных движений, среди которых Булат Аюханов, Зарина Алтынбаева, Еркеш Шакеев, Досым Сатпаев, Сергей Шабунин и другие.

    Евразийская премия учреждена в 2013 году Евразийским творческим союзом, созданным представителями Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, России и Таджикистана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Данэлия Тулешова
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