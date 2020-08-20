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    Данэлия Тулешова прошла в полуфинал America’s Got Talent

    20 Августа 2020, 09:21

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Данэлия Тулешова прошла в полуфинал America’s Got Talent, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко, четвертьфинал популярного мирового шоу состоялся накануне и прошел в прямом эфире.

    Выбор полуфиналистов напрямую зависел от голосов зрителей на сайте NBC, находящихся на территории США, также несколько участников получили дополнительные баллы от членов жюри.

    «Здесь в Лос-Анжелесе со мной мама и педагог Наталия Александровна. Мы очень волновались перед выступлением. Накануне перед поездкой была очень большая нагрузка, я дополнительно занималась у академического педагога Гульзат Даурбаевой и еще немного приболела. К счастью, все быстро прошло. Спасибо всем за поддержку, не могу описать, что испытываю сейчас. Какая невероятная атмосфера на этом шоу! Настолько все вдохновляет и мотивирует делать что-то еще. К следующему туру буду, как и прежде, готовиться каждый день!» - поделилась Данэлия.

    Уже сегодня участников шоу ждет пресс-конференция и интервью со СМИ США.

    Напомним, в четвертьфинале юная певица исполнила песню Harry Styles «Sign of the Times». Зрители и жюри, как и в первое выступление Данэлии на сцене America’s Got Talent, аплодировали казахстанской вокалистке стоя. А после оценки Софии Вергара, сообщившей, что, по ее мнению, выступление стало лучшим за вечер, Данэлия не сдержала слез.

    В США в сопровождении мамы и педагога Данэлия прибыла несколько дней назад. Обязательным условием для всех участников шоу является строгое соблюдение карантинных мер.

    «Мы сдавали тест на коронавирус перед вылетом. Прилетели, и, как и все остальные участники, провели обязательные карантинные дни и вновь сдавали тест здесь. Все здоровы. Соблюдаем меры безопасности, бережем голос, даже питание в отеле доставляют под дверь, чтобы не было контакта с сервисом», - рассказала педагог Данэлии Наталия Чуракова.

    О сроках полуфинала «America’s Got Talent» и предполагаемой композиции для выступления казахстанской звездочки пока неизвестно.

    В конце июля стало известно о том, что юная казахстанская певица Данэлия Тулешова прошла в третий тур популярного проекта America’s Got Talent без дополнительных прослушиваний и выступлений. В условиях коронавируса и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

    Первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talen появился в конце мая. Зрители и жюри восхитились талантом юной звезды и аплодировали стоя.

    America's Got Talent проходит с 21 июня 2006 года, в шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз - миллион долларов. 15-й сезон популярного шоу стартовал 26 мая на телеканале NBC, а 29 мая – на Netflix UK. В составе жюри – основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, актриса София Вергара, икона моды Хайди Клум и юморист Хоуи Мэндел.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Культура США Видео Данэлия Тулешова
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