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    Данэлия Тулешова прошла в финал America's Got Talent

    17 Сентября 2020, 08:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская исполнительница оказалась в числе фаворитов по результатам зрительского голосования, проходившего в США в течение суток, и получила возможность выступить в финале популярного мирового шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила PR-директор Данэлии Тулешовой Татьяна Синенко, в тройке участников для голосования на прохождение в финал, в числе которых оказалась Данэлия, также были два обладателя «Golden buzzer» (специальной поддержки жюри), однако зрители поддержали казахстанскую певицу.

    Финал 15 сезона America's Got Talent состоится 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC.

    «Спасибо всем, кто меня поддерживает все это время. Неделя станет решающей, есть, над чем потрудиться, и я буду очень стараться», - рассказала Данэлия.

    К слову, композиция для выступления еще не определена.

    Фото: Tatiyana Sinenko/facebook

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    США Данэлия Тулешова
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