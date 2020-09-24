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    Данэлия Тулешова проиграла в финале America's Got Talent

    24 Сентября 2020, 09:16

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Казахстанская певица Данэлия Тулешова проиграла в финале America's Got Talent. Результаты голосования появились на официальной странице America's Got Talent в сети Instagram.

    Победителем шоу America's Got Talent этого года стал Брендан Лик. Финал шоу America’s Got Talent состоялся в Лос-Анджелесе. В нем приняли участие 10 артистов, 6 из которых – вокалисты разных возрастов. 14-летняя певица исполнила песню Sia «Alive».

    Данэлия оказалась в числе фаворитов по результатам зрительского голосования, проходившего в США в течение суток. В тройке участников для голосования на прохождение в финал также были два обладателя Golden buzzer (специальной поддержки жюри), однако зрители поддержали казахстанскую певицу.

    Напомним, в конце июля стало известно о том, что юная казахстанская певица Данэлия Тулешова прошла в третий тур популярного проекта America’s Got Talent без дополнительных прослушиваний и выступлений. В условиях коронавируса и множества участников из разных точек мира второй тур прошел в онлайн-формате. Дальнейшее участие Данэлии и еще некоторых конкурсантов в проекте сомнений не вызвало и они не представляли жюри дополнительных выступлений.

    Первый эпизод с участием казахстанской певицы Данэлии Тулешовой в одном из известнейших шоу талантов планеты - America’s Got Talen появился в конце мая. Зрители и жюри восхитились талантом юной звезды и аплодировали стоя. America's Got Talent проходит с 21 июня 2006 года, в шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз - миллион долларов. 15-й сезон популярного шоу стартовал 26 мая на телеканале NBC, а 29 мая – на Netflix UK. В составе жюри – основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, актриса София Вергара, икона моды Хайди Клум и юморист Хоуи Мэндел.

    Телепроект проходит с 21 июня 2006 года, в шоу талантов выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Главный приз America’s Got Talent - $1 000 000.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура США Данэлия Тулешова
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