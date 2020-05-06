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    Данэлия Тулешова посвятила ветеранам песню

    6 Мая 2020, 12:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова исполнила кавер на песню Юлии Паршуты «Месяц май» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на PR-директора певицы Татьяна Синенко.

    «Мы всей семьей выбирали композицию, которая бы тронула сердца не только людей, благодаря которым мы живем в мире, преклоняюсь перед ветеранами и тружениками тыла, но и тех, кому к счастью не пришлось видеть все невзгоды войны. Также я посвящаю эту песню памяти моих прадедушек – Сатымбека Тулешева и Кадена Назаралиева, усилиями которых также создавалось наше с вами будущее», - рассказала певица.

    Прадедушка Данэлии по линии отца Сатымбек Тулешев – награжден боевыми наградами ордена Боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями Польши и Чехословакии, высшей наградой Польши званием Кавалера ордена Вертути Милитари. Находясь в партизанском соединении в Польше, руководил диверсионной работой на коммуникациях противника.

    Прадедушка юной певицы по линии матери Каден Назаралиев - участник трудового фронта, работал на военном заводе в городе Алма-Ата. Награжден орденом Знак Почета и медалями Отечественной войны.

    «Я хочу поздравить вас от всей души с таким великим праздником как День Победы. И хочу пожелать вам и вашим семьям самого лучшего: любви, здоровья, счастья и мирного неба над головой», - поделилась Данэлия.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео Данэлия Тулешова
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